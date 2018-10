Tunisie: Pour une participation active

Cette fête vise la sensibilisation du grand public à la culture scientifique, la valorisation du travail de la communauté scientifique, la stimulation, chez les jeunes, de leur curiosité pour la science et de leur intérêt à l'égard des carrières scientifiques, la découverte du travail des scientifiques et des métiers issus de la recherche, l'accès à une information scientifique de qualité, le partage du savoir et les échanges entre les chercheurs et les citoyens ainsi que l'appropriation, par tous, des enjeux des évolutions scientifiques et la participation active au débat public.

Pour atteindre ces objectifs, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en place, en partenariat avec les ministères intervenants et la société civile, un programme riche et varié sur l'ensemble du territoire tunisien. L'inauguration de la fête aura lieu le samedi 10 novembre 2018 à la Cité des Sciences à Tunis. Elle sera suivie de conférences données par des personnalités scientifiques portant sur l'importance des sciences.

A cette occasion, la Cité des Sciences à Tunis, le Palais des Sciences de Monastir et le Village des Sciences de Tataouine ouvriront leurs portes au public gratuitement toute la journée du 10 novembre.

Le Ministère organise également, le dimanche 11 novembre 2018, en collaboration avec la société civile, un grand événement à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, comportant plusieurs activités dont des exposés et des ateliers de sensibilisation du grand public sur l'importance des sciences.

Sur le plan régional, et en collaboration avec les Commissariats régionaux à l'éducation ainsi que la société civile, se dérouleront des expositions et des rencontres dans les espaces publics sur de multiples sujets scientifiques, notamment, la sensibilisation à l'importance de la science.

A cet effet, le Mesrs lance un appel à participation à la «Fête de la science» auprès des différentes structures d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et des associations, qui sont invitées à soumettre leurs programmes de participation sous forme de journées portes ouvertes de laboratoires de recherche ou d'enseignement, d'ateliers, d'expériences, d'expositions, de conférences de vulgarisation scientifique, de débats scientifiques, de découvertes du patrimoine culturel et scientifique, etc... sur le site web de l'événement(www.fetedelascience.tn), et ce, avant le 27 octobre 2018. Il appelle, également, tous les citoyens à participer à toutes les activités et manifestations organisées à cette occasion.