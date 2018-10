Afrique: Nous en mettre plein les yeux

Ce que nous attendons d'eux, ce n'est pas de remporter seulement la victoire, mais de nous faire plaisir. Du spectacle plein les yeux et des buts. Yassine Khénissi et ses camarades sont en mesure de nous régaler en nous faisant passer une belle soirée footballistique en famille.

La Tunisie est en tête du classement de son groupe et elle a le devoir de défendre son leadership. A nos joueurs de faire preuve d'humilité et de ne pas se laisser porter par le sentiment de nonchalance.

En football, chaque point récolté et chaque but marqué peuvent être précieux dans le décompte final, particulièrement quand il faut départager deux équipes qui ont le même classement.

Ils doivent défendre le rang de l'équipe de Tunisie et suivre l'exemple des camarades de Mohamed Salah qui n'ont pas hésité lors de la journée précédente des éliminatoires de la CAN 2019 à infliger une sérieuse correction aux Nigériens, alors qu'ils pouvaient se contenter d'un service minimum.

L'infirmerie ne désemplit pas au grand désarroi de Faouzi Benzarti qui a beau faire appel à Firas Belarbi et Jassem Hamdouni en remplacement de Wahbi Khazri et Issam Jebali, blessés, il affrontera ce soir le Niger avec un effectif amoindri, fort probablement sans Syam Ben Youssef qui s'est entraîné en solitaire jeudi dernier.

