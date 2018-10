Tunisie: «Conforter notre leadership»...

C'est toujours important d'être présent au stade de Radès. C'était le cas auparavant, et on a toujours été bien accueillis. Ce n'est que du plaisir. Ce soir, on essayera de répondre aux attentes du public avec une victoire face au Niger.

Comment voyez-vous le match de ce soir face au Niger ?

Ce sera un match très délicat en dépit de la défaite du Niger face à l'Egypte sur le score sans appel de 6-0. Ce sera une rencontre très différente avec un autre scénario. La victoire doit être convaincante, d'autant que notre adversaire souffre d'une faiblesse au niveau de sa défense qu'il faut bien exploiter.

Ne trouvez-vous pas que la faiblesse du Niger va permettre à notre équipe nationale de jouer au petit trot ?

Notre staff technique nous a recommandé de faire preuve de sérieux face aux Nigériens d'autant que toutes les sélections africaines ne cessent de progresser et de forcer le respect. Nous sommes avertis pour conforter notre leadership pour terminer en beauté dans notre poule.

Après le Mondial, le onze national est composé de nouveaux joueurs et d'autres qui reviennent dans le groupe. Comment voyez-vous cette nouvelle situation?

Les rapports entre les anciens et les nouveaux se font naturellement. La plupart des joueurs se connaissent très bien. Avant tout, nous sommes fiers d'être en équipe de Tunisie et nous sommes déterminés à assurer notre qualification après nos deux matches face au Niger. Notre objectif est de livrer une bonne prestation en alliant résultat et manière.

Renouveler l'effectif, faire tourner, est-ce important?

Quand il y a de la nouveauté, ça amène toujours un petit vent de fraîcheur. Il y a toujours des aléas dans une saison. Le plus important, c'est que les nouveaux joueurs se mettent tout de suite dans le bain, qu'ils soient naturels et surtout humbles.