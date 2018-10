Tunisie: Musique, théâtre et débat

Le Maroc sera, ainsi, présent pour la deuxième fois consécutive au Festival international l'Octobre musical de Carthage dont la 24e édition se tiendra du 12 au 31 octobre à Tunis. Le Trio «L'âme du Maroc» est composé de trois jeunes musiciens virtuoses : la pianiste Lina Berrada, le violoniste Mohamed El Hachoumi et le violoncelliste Anwar Saidi. Ils interpréteront, lors de cette soirée, des morceaux de grands auteurs classiques, tels que Sergueï Rachmaninov, Joseph Haydn, Robert Schumann et Franz Schubert.

Outre le volet culturel, une rencontre-débat sur le thème : «Les échanges économiques entre le Maroc et la Tunisie, entraves et perspectives» sera organisée, le 19 octobre, dans un hôtel dans la zone du Lac de Tunis.

