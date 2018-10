Tunisie: Belarbi - Le nouveau palier

Venant de la part d'un joueur qui côtoie Ben Amor, Chermiti, Chikhaoui, Msakni et Trabelsi, on a tendance à la croire.

«Je suis très content de ma seconde convocation en équipe de Tunisie. J'espère être plus utile avec le onze national. L'ambiance est bonne, surtout que je connais tout le monde. Au cours de ce stage, on a fait beaucoup d'effort. C'était un peu dur avec deux gros entraînements par jour. Mais il faut ce qu'il faut pour aller loin dans la compétition continentale. Nous sommes déterminés à faire le plein ce soir face au Niger. Nous avons supervisé plusieurs fois le Niger et nous serons vigilants devant notre adversaire. Face au Niger, il faut saisir cette chance. Je suis attentif aux conseils du staff technique et de mes coéquipiers. Je m'impose sur le terrain avec mon club, je ne vais pas changer ici en sélection. Je vais tout donner», a souligné Firas Belarbi.

