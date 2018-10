Tunisie: «Culture et attractivité des territoires»

La manifestation en est à sa 8e édition qui se poursuivra jusqu'au 14 octobre 2018, mise en œuvre par «Shanti» (co-fondée en 2016 et spécialisée dans la co-conception et l'incubation de projets ) avec le soutien de l'Institut français de Tunisie, et construite en lien avec quarante partenaires du nord-ouest du pays.

Estimant que les immenses ressources naturelles et culturelles du nord-ouest, qui représentent un potentiel de développement territorial et économique important pour la Tunisie, restent insuffisamment exploitées et valorisées, le Forum Jeunesse 2018 s'est fixé comme but de faire émerger des projets associatifs portés par les jeunes et vecteurs de dynamiques pour les gouvernorats de Béja, Jendouba, Kasserine, Le Kef et Siliana.

Au programme, 8 ateliers organisés autour de 4 thématiques qui rassembleront les 160 jeunes sélectionnés à l'issue de l'appel à candidatures. 25 animateurs expérimentés se sont mobilisés pour encadrer les participants durant ces journées d'échange et de travail. Les idées de projets les plus abouties seront sélectionnées pour être renforcées par «Shanti». Les projets offrant un réel impact local et communautaire pour la région du nord-ouest pourront bénéficier d'un éventuel soutien de l'Institut français de Tunisie et d'un accompagnement de «Shanti» sur une année.

Cette 8e édition, parrainée par les deux artistes tunisiens Badiaâ Bouhrizi et Bayrem Kilani, renforce sa dimension internationale en accueillant également des jeunes venant d'Algérie, de France, du Liban, de Libye, du Maroc et du Sénégal, engagés dans la vie associative.

Une nouveauté pour cette année avec la tenue d'une résidence artistique réunissant de jeunes artistes du nord-ouest, à Tabarka, pendant une semaine en marge du Forum Jeunesse. Ces derniers travailleront ensemble autour d'une réappropriation de leurs racines artistiques. La sortie de résidence sera présentée lors du concert du Forum.

Le public aura droit à trois grands rendez-vous qui marqueront cette édition. Il s'agit de la conférence d'ouverture sur les enjeux liés à la valorisation des richesses culturelles et naturelles pour le développement des territoires du nord-ouest. Un concert en deux parties, sur le port de Tabarka, le samedi 13 octobre 2018 à partir de 21h30. Construit en partenariat avec le Collectif Debo, cette soirée proposera au public la sortie de résidence du Forum, suivie des performances de Erkez hip-hop et de Chawchra, le groupe phare de la ville de Tabarka. Et le Forum outdoor, organisé dans la ville de Tabarka, sous la forme d'un circuit d'activités culturelles, mobilisant associations locales, artistes et partenaires techniques et financiers de la société civile tunisienne, venant à la rencontre des habitants et des visiteurs.