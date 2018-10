Maroc: Volubilis de Faouzi Bensaidi remporte le prix du jury au Festival du film arabe de Malmö

Le long métrage "Volubilis" du réalisateur marocain Faouzi Bensaidi a remporté le prix du jury de la 8ème édition du Festival du film arabe, qui s'est déroulée du 5 au 9 octobre à Malmö (sud de la Suède). Le trophée a été remis à l'actrice marocaine Nadia Kounda qui campe le rôle principal dans ce film, qui entame sa deuxième semaine de succès dans les salles de cinéma au Maroc.

Le Festival du film arabe de Malmö (MAFF) a été fondé en 2011 par le directeur général et directeur artistique Mouhamad Keblawi. Le festival a été créé pour répondre à la nécessité, à Malmö et en Suède, de disposer d'un espace propice au partage et à l'exploration de la culture arabe.

Le MAFF se veut, selon ses initiateurs, un lieu de rencontre interculturel et un espace de dialogue et de construction de ponts entre les peuples et les cultures.

Environ 120 longs métrages, courts métrages et documentaires du monde entier sont projetés pendant le festival, qui comporte également des compétitions, des panoramas, des rétrospectives, des projections spéciales, des ateliers, des séminaires et des célébrations.