Maroc: Construction d'une usine électrique de 350 MW à Taroudant

Dans le cadre du programme de réalisation de stations de transfert d'énergie par pompage (STEP), le ministre de l'Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rebbah, a effectué une visite, lundi 8 octobre courant, au chantier de construction d'une usine de production d'électricité située près du barrage Abdelmoumen, commune rurale de Bigoudine et d'Argana, province de Taroudant. Un projet nécessitant un investissement global de plus de 3 milliards de dirhams.

Cet important site, qui s'étend sur une superficie d'environ six hectares, vise à optimiser l'exploitation des moyens de production et à contribuer à satisfaire la demande en électricité du pays en période de pointe, selon l'ONEE.

Au niveau régional, la station permettra une stabilité du réseau électrique, et participera activement au développement de la région au niveau social, économique et environnemental : réduire les émissions de CO2 et des gaz à effet de serre.

Pour son fonctionnement, la station nécessite la construction d'un bassin de stockage d'eau de 3 kilomètres, d'un volume utile de 13.000.000 m3 et d'une puissance de pompage de 320 MW. Le site fonctionne en circuit fermé et ne consomme pratiquement pas d'eau, une technique de rotation qui permet de préserver les ressources en eau. En effet, ce système est indépendant des besoins agricoles. En plus, lors des périodes de sécheresse, l'eau en rotation servira à produire de l'énergie. L'usine de production abrite deux groupes réversibles à pompes-turbines mono-étage d'une puissance totale en turbinage de 350 MW.

A cette occasion, Aziz Rebbah a déclaré que ce projet s'inscrit dans la stratégie du ministère relative au secteur énergétique avec un investissement global de 108 milliards de dirhams et considérant l'efficacité énergétique comme priorité nationale. L'objectif étant la réalisation de 12% d'économie d'énergie à l'horizon 2020.

Pour rappel, la station de transfert par pompage d'Abdelmoumen, la 2ème après celle d'Afourer, sera mise en service au premier trimestre de 2020.