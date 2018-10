Maroc: L'AUSIM adhère aux efforts d'accélération digitale

L'Association des utilisateurs des systèmes d'information au Maroc (AUSIM), qui tiendra ses cinquièmes assises du 24 au 26 octobre courant à Marrakech, est totalement engagé dans les efforts d'accélération digitale tant dans le secteur privé que public, a assuré, mercredi à Casablanca, son président Mohamed Saad.

Initiée sous le thème "Le Maroc, vers une ère digitale disruptive", cette rencontre est une preuve tangible de la détermination de l'Association à adhérer fortement à l'élan novateur qui veut inclure la transition digitale au cœur des visions majeures du Royaume, a-t-il expliqué à la MAP, en marge de la présentation de la prochaine édition.

"Nous l'avons voulu ainsi car nous militons depuis toujours pour une utilisation accrue des technologies, afin d'apporter un service et des expériences meilleures pour les utilisateurs et le citoyen, d'encourager l'amélioration de la productivité des organisations du secteur public et privé tout en contribuant au développement d'un secteur économique, dont la matière grise est la ressource de base", a-t-il dit.

Organisées en partenariat avec le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, ces assises seront le point de rencontre d'une panoplie d'experts et d'acteurs des SI et du digital nationaux et étrangers afin d'offrir les dernières tendances et perceptions et discuter de l'aisance que peuvent apporter la digitalisation et les SI à l'ensemble de la population en facilitant le processus administratif et en luttant contre la corruption mais aussi pour expliciter les socles à asseoir en vue de favoriser l'essor de l'économie nationale.

Cette rencontre de trois jours se penchera sur des thématiques divers à travers des tables rondes sur "Comment porter les technologies dans le core-business ?", "L'accélération digitale dans les établissements publics et semi-public : une vision Royale, une mission gouvernementale", " La transformation digitale : quelle offre, pour quelle taille d'entreprise et quel coût ?", et "Les technologies disruptives (Blockchain, data, IOTs, Augmented realty... ) : REX et Use Cases".