Cote d'Ivoire: Lutte contre le cancer du sein - LafargeHolcim Côte d'Ivoire lance l'opération Bélier Rose

Et parce que « la francophonie n'est ni un tour ni une cathédrale, mais qu'elle s'enfonce dans la chair… Plus »

« Octobre Rose est avant tout un mois pendant lequel nous devons tous nous mobiliser pour encourager les femmes à faire le dépistage du cancer du sein. Avec Bélier Rose, nous voulons permettre à toutes les femmes, quels que soient leur revenu, leur origine sociale, leur religion, leur lieu d'habitation, d'avoir accès à l'information et de se faire dépister tous les ans. Plus tôt la détection se fait, meilleures sont les chances de vaincre le cancer. J'invite les hommes à soutenir les femmes, dans cette lutte. Nous sommes tous concernés. », a soutenu Xavier Saint Martin Tillet, Directeur Général LafargeHolcim Côte d'Ivoire.

Il s'agit d'une problématique sociétale pour laquelle, le producteur du ciment Bélier se mobilise tout le mois d'Octobre à travers son opération Bélier Rose. Cette opération vise à récolter des fonds au moyen de tirelires installées dans ses franchises Binastore à Abidjan et sa périphérie. Au total, ce sont 100 tirelires qui seront installées à cet effet. Clients, partenaires ou simples visiteurs sont invités à y laisser une pièce et démontrer ainsi leur engagement pour la sensibilisation au dépistage.

Avec 1223 décès chaque année sur les 2248 cas détectés en Côte d'Ivoire, le cancer du sein est à la fois le cancer le plus répandu et le plus mortel chez la femme.

À l'occasion d'Octobre Rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, LafargeHolcim Côte d'Ivoire, fidèle à ses valeurs de santé et de sécurité, organise une collecte de fonds à travers 100 magasins de son réseau Binastore d'Abidjan et périphéries: c'est l'opération « Bélier Rose ».

