Cote d'Ivoire: Accident sur l'axe Tengrela-Kouto - Mariatou Koné au chevet des victimes

Aussitôtinformée, la Ministre Mariatou Koné accompagnée du Préfet de la région de la Bagoué, Gombagui Gueu Georges, s'est rendu auprès des blessés pour leur apporter le réconfort du Gouvernement. « J'ai appris la tragique nouvelle ce matin et je ne pouvais pas rester insensible. Au nom du Président de la République, son excellence monsieur Alassane Ouattara, de tout le gouvernement dirigé par le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly, et de toute la nation ivoirienne, je viens vous dire yako et surtout présenter les condoléances à la famille de la personne décédée » a-t-elle déclaré. Joignant l'acte à la parole, la Ministre de la Solidarité a remis une enveloppe au directeur de l'hôpital général de Boundiali pour la prise en charge des blessés.

Bilan: 1 personne décédée et 10 blessés dont 1 cas de coma. Selon le témoignage de Mariko Mohamed, l'un des blessés dont la vie est hors de danger, l'accident s'est produit vers 7 heures non loin de Kouto. En effet, le car parti de Tengrela à 6 heures à destination d'Abidjan a essayé d'éviter un tricycle sorti brusquement d'une piste pour se retrouver sur la voie principale.

