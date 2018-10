Angola: L'information est le meilleur moyen de prévenir le cancer du sein

Luanda — Sensibiliser la population et diffuser des informations sur l'importance de la prévention et du diagnostic précoce du cancer du sein restent la meilleure méthode pour prévenir l'apparition de la maladie.

C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État à la Santé publique, José Vieira Dias da Cunha, lors de la cérémonie d'ouverture de la foire de la santé en référence à l'«Octobre rose», mois consacré au cancer du sein, promu par la Direction nationale de la santé publique.

Pour la secrétaire d'État, il est important que les jeunes accordent une attention particulière aux aspects de la prévention du cancer du sein, une maladie plus répandue chez les femmes et pouvant également toucher les hommes.

Selon lui, la personne a un bon pronostic si elle est détectée tôt dans le stade initial de la maladie. Pour cela, il est nécessaire que les personnes apprennent à faire l'auto-examen, c'est-à-dire au toucher du sein après le bain.

Le responsable a indiqué que des données publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) estiment qu'il y a deux millions de nouveaux cas dans le monde et que 8,8 millions de personnes meurent chaque année d'un type de cancer, cent dans les pays à revenu faible et intermédiaire. En Afrique, le cancer du sein tue environ 450 000 personnes chaque année.

"Considérant qu'il existe un grand mal dans la vie des gens et dans le souci de réduire les conséquences négatives pour les familles, l'OMS a recommandé à tous les pays de mettre en œuvre des programmes de prévention et de contrôle fondés sur la réduction de l'exposition aux facteurs de risque, dépistage par mammographie, examen clinique et auto-examen ", a-t-il indiqué.

Il a affirmé que la mise en œuvre de ces mesures démontrait une réduction du nombre de décès dus au cancer du sein, mais que leur mise en œuvre nécessitait non seulement la participation du gouvernement, mais également de toute la société civile.

Pour la directrice nationale de la santé publique, Isilda Neves, il s'agit d'un mois consacré à la sensibilisation et à l'amélioration de l'information sur le sujet, en particulier sur le diagnostic et les actes de prévention.

Octobre rose est une célébration mondiale, qui résulte d'une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les pays à mettre en œuvre des politiques de prévention sur le cancer du sein compte tenu de l'ampleur de ses effets négatifs sur les sociétés.

L'Angola, selon les données disponibles de l'OMS, enregistre environ 1.327 cas par an. Ce nombre de cas, selon les données de l'Institut Angolais de contrôle du Cancer (IACC) révèle le cancer du sein comme un néoplasme le plus commun dans cette unité sanitaire dans les deux sexes.

La date de célébration annuelle, octobre Rose, a débuté aux États-Unis en 1997, après un mouvement de sensibilisation interne à la maladie, et qui a commencé à répandre à travers le monde.