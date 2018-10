Afrique: Elim CAN 2019 - La Côte d'Ivoire confirme sa bonne forme

Pour ses débuts avec l'équipe de RCA, le milieu de terrain Geoffrey Kondogbia, qui défendait jusqu'à présent les couleurs de la France, pouvait rêver mieux. Les « Fauves du Bas-Oubangui » pourront toutefois entretenir le rêve d'une première participation à la CAN, s'ils gagnent face aux « Eléphants », mardi prochain à Bangui. Avec cette large victoire, les Éléphants gardent leur deuxième place du groupe H avec six points puisque la Guinée a battu le Rwanda sur le score de 2-0. La République centrafricaine est troisième.

Après son entrée ratée dans les qualifications, la Côte d'Ivoire a confirmé sa rémission en cartonnant la Centrafrique ce vendredi à Bouaké à l'occasion de la 3e journée. Battue par la Guinée (2-3) l'année dernière lors de la 1ère journée des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la Côte d'Ivoire avait bien réagi début septembre en battant le Rwanda (1-2). Et ce vendredi, la sélection d'Ibrahim Kamara a largement dominé la République centrafricaine (4-0) dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les Eléphants n'ont mis qu'une vingtaine de minutes à prendre l'ascendant sur la Centrafrique, pour s'imposer au final avec une marge confortable. Jonathan Kodjia (26eme), Eric Bailly (53eme), Cheick Doukouré (58eme) et Maxwel Cornet (76eme) ont ainsi transformé en cauchemar les débuts du nouveau capitaine Geoffrey Kondogbia avec les Fauves du Bas-Oubangui.

