Afrique: Elim.CAN 2019 - Le Gabon se relance contre le Soudan du Sud

Daniel Cousin réussit sa première avec le Gabon et peut pousser un ouf de soulagement. Après un point pris en deux matchs, les Panthères se devait de se relancer contre le Soudan du Sud et c'est fait, puisqu'ils l'ont emporté 3-0 à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Dans ce match complètement dominé par le Gabon, c'est Denis Bouanga, de retour après avoir raté le match contre le Burundi, qui ouvre le score à la 28è minute sur un superbe enchaînement. 1-0, score à la pause.

De retour de la mi-temps, Appindangoyé double la mise à l'heure de jeu (59è min). Toujours dominateurs, les Panthères marqueront un troisième but en fin de rencontre, but à l'origine duquel se trouvait le virevoltant Bouanga. Son ballon bute sur le gardien sud-soudanais mais rebondit sur Hassan Martin qui l'envoie dans son propre but. 3-0 (88è).

Le Gabon se relance donc et dispose désormais de 4 points. S'ils enchaînent à Juba mardi, les Panthères se relanceront complètement dans leur groupe.