Tunisie: «Retrouver le plaisir de jouer»...

Chiheb Ellili a aussi profité de sa présence pour remercier les dirigeants clubistes pour leur confiance et il a mis en évidence les qualités humaines et professionnelles de Saber Khlifa : «Lorsque j'ai pris les destinées du CA lors de mon premier passage, positif du reste, j'ai eu à ma disposition un joueur hors pair aussi bien dans les domaines techniques que tactiques. Il s'agit bien sûr de Saber Khlifa qui était un atout solide en attaque. Il formait avec Cheniti un duo de choc pour l'attaque clubiste. Actuellement, le CA n'a pas un autre Saber Khlifa, à nous de retrouver de nouvelles solutions pour permettre au CA d'arrêter sa série négative. Je suis optimiste pour l'avenir du Club Africain», a conclu Chiheb Ellili toujours aussi disponible.

Certes, la donne a changé, mais le groupe est assez consistant pour redonner à mes joueurs la joie de jouer et de gagner», a souligné le nouvel entraîneur clubiste, Chiheb Ellili, qui a mis en évidence sa stratégie pour cette saison 2018-2019 qui s'annonce très riche. Les objectifs sont multiples : «Un club comme le Club Africain ne vit que pour les titres, je suis ici pour aider l'équipe seniors à rejoindre aussi vite le peloton et après on y pensera à la coupe de Tunisie et au titre national. Bien sûr, au prochain Mercato, il est indispensable d'avoir les renforts de qualité pour la Ligue des champions. Je suis optimiste, surtout que Darragi, Ben Yahia, Khelil sont déterminés à se réhabiliter d'autant plus que nous sommes encore en début de championnat», encore ajouté Ellili

