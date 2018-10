Tunisie: Des ambitions renouvelées

Si le challenge est toujours le même, les dispositions pour relever le défi ont pris, ces derniers temps, une plus grande dimension. Les golfeurs tunisiens tiennent désormais non seulement à bouleverser la hiérarchie, mais aussi et surtout à obtenir un leadership auquel ils croient plus que jamais.

La réussite des joueurs, de leur entraîneur et des responsables est une bonne piste de réflexion. Au-delà des résultats, c'est tout le travail accompli par les différentes parties prenantes, leur sens de la responsabilité et du sacrifice, leur esprit de compétitivité qui retiennent l'attention.

Le staff technique national a arrêté la liste définitive des joueurs devant représenter la Tunisie au 38e Championnat arabe de Golf qui aura lieu du 17 au 21 octobre 2018 au Golf The Residence Golf Course Gammarth.

Certifié depuis de longues années, le golf se présente aujourd'hui comme le rassemblement de joueurs d'exception qui sont incontestablement en mesure d'aller loin. Aussi loin que leur amour et leur passion pour ce sport le leur permettent. Ils ont bien du savoir-faire, notamment face aux exigences du haut niveau. D'ailleurs, ils ont toujours envie d'aller loin et tout faire pour y arriver. Ils fonctionnent avec passion et détermination, mais avec la rigueur et l'efficacité.

La liste a été arrêtée selon les dispositions de tous les joueurs ayant pris part au dernier stage préparatoire qui a eu lieu la semaine dernière à Tunis. Il s'agit des frères Rabeh et Aziz Bedoui et Elyès et Nizar Barhoumi qui ont atteint la demi-finale du Championnat de Tunisie la saison écoulée et qui ont représenté la Tunisie au dernier Championnat arabe organisé l'année dernière en Jordanie, réalisant le meilleur résultat en obtenant la médaille d'argent.

Voici la composition complète de la délégation tunisienne dans cette édition :

Chef de délégation : Mondher Ladhari

DTN : Naoufel Chouchane

Entraîneur national : Hatem Naser

Entraîneur adjoint : Hassine Wallani

Préparateur mental : Sabeur Hamrouni

Joueurs : Rabeh Bedoui- Elyès Barhoumi-Aziz Bedoui -Nizar Barhoum

La conférence de presse qui devrait présenter cette 38e édition aura lieu mercredi 17 octobre 2018 au Golf «The Residence Golf Course» de Gammarth à 11h00.

Ce 38e Championnat arabe de golf qui débutera le jeudi 18 octobre 2018 et se poursuivra jusqu'au 21 du même mois verra la participation de 13 pays arabes.