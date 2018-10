Tunisie: Une journée tronquée

L'avantage à Jendouba Sport

En poule A, le leader étoilé effectuera un déplacement au Cap Bon, à Mida exactement, pour donner la réplique à l'USTémimienne. Sami Saïdi et sa bande ne devraient pas rentrer bredouilles de leur déplacement. L'Etoile devrait engranger trois nouveaux points et une troisième victoire consécutive pour consolider son leadership. Entre-temps, la Jeunesse Sportive de Chihia offrira l'hospitalité au dernier de la classe, le Sporting Club de Moknine. L'occasion est propice pour l'équipe locale d'accentuer son avance au classement sur Menzel Témime et Moknine, en cas de victoire cela s'entend. Logiquement, le dernier mot devrait revenir à l'équipe de Chihia qui a pour objectif de rester collée aux basques du leader étoilé, et ce, en vue d'une éventuelle qualification au play-off, bien qu'il soit encore trop tôt d'en parler.

Deux rencontres sont également au programme du groupe B. Le leader, Jendouba Sport évoluera encore une fois à la salle de Ghardimaou. Autant dire que les Jendoubiens sont bien en train de profiter de l'avantage du calendrier, en attendant bien sûr, la phase retour. Cet après-midi, ils donneront la réplique à l'AS Téboulba.

Ce déplacement à Ghardimaou n'arrive pas au bon moment pour l'équipe de Téboulba qui reste sur une défaite à domicile face au Club Africain et qui ne pourra peut-être pas rectifier le tir. Le Club Africain, de son côté, sera également à l'épreuve du déplacement. Les Clubistes seront sur leurs gardes, leur adversaire, le CS Hiboun, restant capable d'une réaction. Les protégés de Riadh Sanaâ doivent gagner pour confirmer leur dernière victoire à Téboulba et prouver que la défaite face à Jendouba Sport n'est qu'un accident de parcours.

L'unique rencontre de la poule C opposera El Makarem de Mahdia à la JS Kairouanaise. C'est l'occasion pour El Makarem de signer une quatrième victoire et garder sa première place au classement. La salle de Béni Khiar, enfin, sera le théâtre du match entre l'équipe locale et le CHB Jammel. Les locaux courent toujours vers une première victoire. On ne sait pas si les Sahéliens l'entendent de cette oreille. Autant dire que la victoire pourrait faire pencher la balance dans un camp comme dans l'autre.

Programme

Chihia

16h00 : JSC-SCM (Sassi-Ben Jemaâ)

Mida

16h00 : USTé-ESS (Chérif-Atiallah)

Ghardimaou

15h00 : JS-AST (Abassi-Chamroukhi)

Mahdia

15h00 : CSH-CA (Krichen-Makhlouf)

Mahdia

17h00 : EMM-JSK (Nasri-Ghariani)

Béni Khiar

16h00 : EBSBK-CHBJ (Gargouri-Frikha)