Tunisie: Explications au sommet

Autant dire que chaque point récolté sera important dans le décompte final.

Les deux journées passées furent l'occasion pour se replonger dans l'ambiance du championnat national et nous ont donné une idée quasiment précise sur les dispositions réelles et les ambitions de toutes les équipes. Les habitués aux premiers rôles n'ont rien perdu de leur puissance et de leur complémentarité, mais devront se méfier de celles qui veulent ébranler la hiérarchie.

On peut dire que les choses sérieuses vont commencer cet après-midi à l'occasion de la troisième journée qui va nous apporter des changements notables au classement.

Il y aura deux rencontres entre les vainqueurs des deux précédents rounds. Donc l'un d'eux quittera la première place. Et deux duels regroupant des équipes à la recherche de leur première victoire.

La salle Zouaoui sera à coup sûr le théâtre du duel classique entre l'Espérance de Tunis et la Saydia de Sidi Bou Saïd. Ce genre de débat a souvent tenu le public en haleine, et garde toujours son intensité. Espérons qu'il en soit de même tout à l'heure.

L'EST en regain de forme n'a pas l'intention de se faire piéger. Cela est dans ses cordes. Son effectif est beaucop plus riche et Foued Kamoun dispose de plus de solutions. Dure sera l'opposition pour les banlieusards qui tenteront de faire leur mieux pour tenir en échec le champion sortant. D'ailleurs, on a remarqué lors de leurs deux dernières confrontations une meilleure volonté d'application, alors qu'ils cherchent à faire plus le jeu. La Saydia est bien décidée à réussir son premier déplacement. Le cadre sera idéal pour assister à un véritable test pour deux équipes animées par le vif désir de continuer sur leur lancée.

L'Etoile du Sahel ne fera certainement pas de détails en profitant de la venue du CSHL sans le moindre set marqué.

Le Club Sfaxien qui a bien réagi au détriment de l'USTS se porte favori pour une seconde victoire face à l'autre équipe de Sfax, l'ASTélécom.

Pour qui va basculer le sort du duel de La Soukra entre les Aviateurs et les Marsois. Les forces sont sensiblement égales, et il n'y aura que la troisième victoire de suite qui galvanisera les deux formations. Le débat s'annonce prometteur et fort disputé.

A Bousalem tout comme à Sfax, l'enjeu est le même : mettre fin à la série noire et quitter le bas du tableau. La Mouloudia évolue pour la première fois dans sa nouvelle salle et veut, par la même occasion, rebondir en offrant l'hospitalité à l'USCarthage.

L'USTSfax espère se ressaisir en accueillant le COKélibia. Deux formations avec un point commun : le rajeunissement de l'effectif. Tout dépendra du degré de la forme du jour.

Programme

Tunis (Salle Zouaoui)

17h00 : EST-SSBS

La Soukra

16h00 : TAC-ASM

Sousse

16h00 : ESS-CSHL

Sfax

16h00 : USTS-COK

18h00 : ASTS-CSS

Bousalem

18h00 : MSB-USC