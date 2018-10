Maroc: Ifrane diversifie son offre pour conforter son positionnement touristique

En 2017, la province comptait 65 unités d'hébergement touristique classées

L'une des destinations touristiques phares du Royaume, la province d'Ifrane multiplie les actions pour diversifier son offre et conforter son positionnement touristique.

Nombre de chantiers ont été lancés ces deux dernières années. En 2017, la province comptait 65 unités d'hébergement touristique classées, toutes catégories confondues, avec une capacité totale de 3.047 lits et 4.000 emplacements en camping, rapporte la MAP.

Trente-neuf autres projets sont en cours de réalisation et qui devraient voir le jour fin 2018 au niveau de la ville d'Ifrane et sa zone rurale. Ils sont destinés à renforcer la capacité litière de la province, avec 1.960 nouveaux lits, et à améliorer le service du parc hôtelier. Aussi, ces projets devraient-ils générer 400 emplois directs dans différents métiers touristiques et des dizaines d'emplois indirects.

Ifrane compte aussi plus de 60 villages de vacances relevant de différents départements publics et organismes privés, totalisant une capacité de 2.400 lits à laquelle s'ajoute le phénomène du logement chez l'habitant, qui vient soutenir les établissements hôteliers classés pour répondre aux flux des visiteurs, surtout durant les périodes de haute fréquentation.

A cela s'ajoutent les projets touristiques programmés dans le cadre de la vision 2020 qui accompagneront le développement de l'activité et contribueront à la diversification de l'offre touristique de la région, assurant ainsi une complémentarité avec les destinations de Fès et Meknès.

Selon la déléguée provinciale du tourisme à Ifrane, Meryam Ouddaani, plusieurs mesures ont été mises en place pour accompagner le développement touristique dans la province, dont la mise en place d'une infrastructure d'accueil des touristes, pour répondre à leurs questionnements et les orienter vers les activités, les sites et les circuits selon leurs besoins.

Le département de tutelle, à travers la délégation d'Ifrane, "accompagne les professionnels, en adoptant une démarche de conseil et d'orientation, plutôt que de contrôle".

"En accompagnant le promoteur dès la phase de conception de ses plans de projet, nous lui assurons une certaine rapidité dans le traitement de son dossier, ainsi que son aboutissement par l'attribution de la décision de Classement technique provisoire et de l'autorisation de construire", a-t-elle expliqué dans un entretien à la MAP, ajoutant que l'accompagnement s'étend au suivi des réalisations pour, encore une fois, s'assurer qu'il "n'y aura pas d'anomalies qui pourraient bloquer le projet dans les démarches administratives ultérieures".

C'est grâce à cette démarche, a-t-elle assuré, qu'il a été possible de réduire de moitié le délai de traitement des demandes de création des établissements d'hébergement touristique.

Concernant l'amélioration de la qualité, la commission régionale de classement des établissements touristiques "effectue régulièrement des tournées de contrôle pour vérifier le respect des normes de qualité, d'hygiène et de sécurité", a-t-elle poursuivi. Des tournées qui s'ajoutent aux contrôles périodiques de sécurité et d'hygiène effectués par les services concernés.

D'après la responsable, outre l'accompagnement, différentes actions de promotion touristique, de repérage de nouveaux sites et circuits et de développement de nouveaux produits de niche sont menées en collaboration avec les services provinciaux, les guides et les professionnels.

Toutefois, des opérateurs touristiques estiment que davantage d'efforts doivent être entrepris tout particulièrement sur les plans de la formation des ressources humaines et de la promotion de cette destination aux multiples potentialités.

Durant le premier semestre de 2018, la province d'Ifrane a enregistré un total de 39.570 arrivées dans les établissements d'hébergement touristique classés, contre 32.759 durant la même période de 2017. Durant ce même semestre, ces établissements ont vu le nombre de nuitées passer de 72.293 en 2017 à 75.152 nuitées.