Ile Maurice: Audition d'Ally Lazer à l'ICAC - «Je suis déçu»

Le travailleur social voulait en dire plus sur les gros trafiquants. Mais l'ICAC se concentre, elle, sur les cas de blanchiment d'argent évoqués le rapport de la commission drogue.

Il est le premier témoin à avoir été appelé à l'Independent commission against Corruption (ICAC). Hier Ally Lazer s'est présenté une nouvelle fois devant la Task Force présidée par le directeur de l'ICAC, Navin Beekarry, qui se penche sur les révélations et les recommandations du rapport de la commission d'enquête sur la drogue. Mais suivant son audition, le travailleur social n'a pas caché sa déception. Il devrait être entendu devant l'ICAC la semaine prochaine.

Lors de son audition devant la commission drogue, Ally Lazer avait dénoncé 136 gros trafiquants de l'île. Sollicité, il a laissé entendre que ses deux heures à l'ICAC, hier, ne l'ont pas convaincu. Il confie qu'il s'attendait à être entendu sur ses dénonciations mais trois officiers de l'ICAC lui auraient fait comprendre qu'ils allaient aborder le sujet de l'argent mal acquis évoqué dans le rapport.

L'ICAC s'est concentrée sur le volet du blanchiment d'argent dans le cas de l'inspecteur Assaad Rujub et du policier Shabeer Ahmad Golamgouse qui a été interdit de ses fonctions. Ce dernier était en communication avec des prisonniers dont Darmarajsingh Sooknundun, un officier arrêté pour trafic de drogue.

Shabeer Ahmad Golamgouse avait aussi rendu visite à Sada Curpen et Mohamad Ally Madhoo. Deux détenus condamnés pour des délits de drogue. De plus, le policier avait acquis des propriétés d'une valeur de Rs 8 millions. Un montant mirobolant pour le salaire qu'il touchait. Il avait justifié en disant qu'il se faisait aider financièrement par sa concubine et qu'il avait vendu une propriété.

D'autres officiers qui seraient impliqués dans le blanchiment d'argent sont dans le collimateur de l'ICAC. Mais l'équipe devra, au préalable, procéder à des vérifications pour finaliser la liste donnée par Ally Lazer.

Lors de sa déposition, le travailleur social a donné des informations accablantes sur l'inspecteur Assaad Rujub, le liant au trafiquant de drogue Gro Derek. Il a aussi fait ressortir qu'il y a des «magiciens» au sein de la force policière. Ce, suivant la disparition de drogues saisies.

Par ailleurs, Ally Lazer a fait ressortir que la Task Force tardera à recueillir la déposition des personnes citées dans le rapport de la commission drogue. Notamment, Mes Vadakur Rampoortab, Sanjiv Teeluckdharry et Hamid Jagoo ainsi que l'inspecteur Assaad Rujub. Pourquoi ? Ces derniers ont demandé une révision judiciaire en Cour suprême suivant les conclusions de ce document.

Rapport Lam Shang Leen : Me Jagoo réclame une révision judiciaire

L'avocat Hamid Jagoo, dont le nom a été cité dans le rapport de la commission d'enquête sur la drogue, se met de la partie. Il a juré un affidavit réclamant la permission de la Cour suprême pour avoir recours à une révision judiciaire. La motion sera appelée lundi devant le chef juge p.i. Eddy Balancy. Celle-ci est dirigée contre l'ancien juge Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs, Samioullah Lauthan et Ravind Kumar Domun. Pour Me Jagoo, les conclusions de la commission concernant les avocats cités dans le rapport sont injustes, n'étant pas soutenues par des preuves. D'ajouter que les allégations ont été faites pour nuire à sa réputation et sont infondées. Me Jagoo admet avoir rencontré le détenu Rajkumar Ittoo à la prison de Beau-Bassin mais il nie avoir eu une quelconque communication téléphonique avec lui.