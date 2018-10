Ile Maurice: Commission d'enquête - Asraf Caunhye sur la piste de Dass Appadu

Le président de la commission d'enquête sur Ameenah Gurib-Fakim n'a pas caché l'intérêt qu'il porte à Dass Appadu. Lors des auditions d'hier, jeudi 11 octobre, le «Puisne Judge» Asraf Caunhye a tenté d'en savoir plus sur sa demande de congé pour ensuite travailler pour Álvaro Sobrinho.

Dass Appadu, ex-secrétaire à la présidence, doit-il craindre la commission d'enquête sur Ameenah Gurib-Fakim, après s'être retrouvé dans le viseur de la commission anticorruption ? Ce qui est sûr, c'est que le Puisne Judge Asraf Caunhye, qui préside la commission d'enquête, s'intéresse fortement à lui.

Un intérêt qu'il n'a pas caché hier, lors des auditions de Satyanand Aujeet et Tamanah Appadu, respectivement Deputy Permanent Secretary et Permanent Secretary au bureau du Premier ministre (PMO). D'autant que c'est Dass Appadu qui avait fait les demandes d'accès au VIP Lounge pour Álvaro Sobrinho et son entourage. Et les contacts et intercessions après son transfert contesté de la State House pourraient intéresser les assesseurs de la commission. L'audition de l'ex-secrétaire à la présidence devrait avoir lieu incessamment et faire remplir, à nouveau, la salle No. 4 de la Cour suprême...

Pendant l'audition de Satyanand Aujeet, qui avait commencé par les correspondances d'Ameenah Gurib-Fakim, le Puisne Judge Asraf Caunhye s'est attardé sur la demande de congé de Dass Appadu pour travailler pour Álvaro Sobrinho. C'est le 27 décembre 2016, soit plus d'un mois après son transfert de la présidence, qu'il reçoit une offre formelle pour le poste de Chief Executive Officer (CEO) de Vango Properties Ltd. Société dont l'homme d'affaires angolais, qu'il aurait connu, selon son entourage, dans le cadre de ses fonctions à la présidence, est le seul actionnaire.

«I would like to resume employment in the civil service with effect from the 17th of April 2017. Please advise me urgently of posting and restore the benefits I am entitled to.» C'est en substance ce qu'écrit Dass Appadu, le 7 avril 2017, au secrétaire au Cabinet, Nayen Koomar Ballah, quand il décide de reprendre son poste au sein de la fonction publique. Un mois auparavant, soit le 1er mars, Dass Appadu partait en congé sans solde pour se mettre au service d'Álvaro Sobrinho.

«Défenseur» du PEI

Ce n'est toutefois pas l'unique fait qui vient confirmer la relation extra-professionnelle que Dass Appadu entretenait avec le milliardaire angolais. Le 29 novembre 2016, alors qu'il travaille au ministère de la Fonction publique depuis deux semaines, c'est lui qui répond aux allégations contre le Planet Earth Institute (PEI).

Ce jour-là, l'express tente de contacter Ameenah Gurib-Fakim. Cette dernière, qui est en voyage, prend connaissance de nos messages et mèls mais ne nous contacte pas. C'est Dass Appadu, qui à la demande de l'ex-présidente de la République, prend contact avec l'express. Pendant l'interaction, l'ex-secrétaire à la présidence s'est fait l'ardent défenseur du PEI.

Le nom de Dass Appadu est aussi revenu plusieurs fois pendant l'audition de Tamanah Appadu. En tant que secrétaire à la présidence, c'est Dass Appadu qui était en charge de formuler les requêtes officielles pour l'accès au VIP Lounge pour Álvaro Sobrinho. Notre confrère, Le Mauricien, affirme d'ailleurs être en possession de mèls envoyés par Dass Appadu au personnel de la State House après son transfert pour s'assurer de l'accès d'Álvaro Sobrinho au VIP Lounge.

58 requêtes pour l'accès au vip lounge

Quinze fois pour les arrivées d'Álvaro Sobrinho. Seize fois pour les départs et 27 fois pour son entourage. Voici le nombre de requêtes faites par la State House en faveur d'Álvaro Sobrinho et de son entourage pour l'accès au VIP Lounge de l'aéroport d'octobre 2015 à février 2017. Les requêtes commencent un peu avant le lancement du Planet Earth Institute (PEI) et s'arrêtent avec l'éclatement de l'affaire Álvaro Sobrinho. Pendant cette période, l'homme d'affaires angolais et ses acolytes se déplacent presque mensuellement à Maurice. À leur arrivée, ils sont accueillis par Mauricio Fernandes, «Chief Executive Officer» du PEI, mais aussi quelques fois par des officiers de la State House.