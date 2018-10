Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - «Mardi nou fer zot pass dan blender»

La police est frustrée, les chauffeurs de taxi ont peur pour leur avenir et les Mauriciens sont mécontents. C'est pour cela que le président du parti a affirmé que dès la rentrée, les députés mauves attaqueront avec des questions sur les missions, sur l'affairea Sumputh, sur la State Bank et sur Rakesh Gooljaury entre autres. Reza Uteem a, lui, rappelé aux habitants de Tranquebar que le MMM avait un projet pour les marchands ambulants, mais «gouvernma ine craz partou.» Il s'est aussi interrogé sur le sort des marchands de la place Decaen.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.