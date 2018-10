Algérie: Les étudiants algériens parmi les plus nombreux en France

Paris — Les étudiants algériens en France sont parmi les plus nombreux à étudier en France avec un nombre de 30.521 contre 26.116 en 2017, selon les nouvelles données de Campus France, publiées vendredi.

Dans le top 25 de 2017, l'Algérie occupait le 3e rang après le Maroc et la Chine avec +10 % en évolution des effectifs de 2011 à 2016.

Dans le nouveau classement, elle passe au 2e rang derrière le Maroc (39.855) et devance la Chine (30.071) pour un total de 343.400 étudiants étrangers ayant choisi la France pour suivre des études pour l'année universitaire 2017-2018. Les étudiants tunisiens sont à la 5e place avec un nombre de 39.855.

Selon Campus France, l'attractivité de la France auprès des étudiants étrangers pour cette année universitaire a enregistré une hausse de 4,5 % par rapport à la précédente.

Les pays qui reçoivent le plus d'étudiants étrangers restent les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, rappelle-t-on.

Les données de Campus France montrent également que les étudiants africains sont de plus en plus nombreux en France, dont l'une des raisons reste la langue, précisant par ailleurs que près de 70 % des étudiants étrangers choisissent leur cursus une fois arrivés en France et 49 % d'entre eux optent pour la licence, 41 % pour le master et 10 % sont inscrits pour le doctorat.

Campus France indique dans son document que ces étudiants choisissent généralement en premier lieu les filières sciences et médecine (37 %), les lettres, langues et sciences humaines et sociales (32 %), l'économie et la gestion (20 %) et, en dernier lieu, le droit et les sciences politiques (12 %).