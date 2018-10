Algérie: Batna - Décès de l'artiste Mahieddine Bouzid dit "Mahiou"

Les étudiants algériens en France sont parmi les plus nombreux à étudier en France avec un… Plus »

Atteint d'un handicap physique, Mahieddine Bouzid avait réussi à se frayer un chemin et à s'affirmer dans le monde du théâtre laissant derrière lui plus de 30 œuvres.

Le directeur du théâtre régional de Batna (TRB), Djamel Noui, a souligné que le défunt qui était président de l'association les amis de l'art et de la musique a laissé son empreinte sur la scène artistique locale avec des œuvres destinées aux adultes et aux enfants, dont certaines ont été produites en collaboration avec le TRB.

Passionné de théâtre depuis qu'il était lycéen, Mahiou était à la fois comédien, producteur et formateur en théâtre et avait interprété des rôles dans plusieurs œuvres télévisées dont "Douar Chaouia" et "Djeha", a rappelé l'artiste Titou Bensaïd.

