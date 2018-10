Congo-Kinshasa: OLPA déplore la procédure cavalière de l'interpellation d'une journaliste

La situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola dans l'est de la République… Plus »

Par ailleurs, OLPA tient à s'assurer que le droit de la défense ainsi que le droit d'informer et d'être informé seront respectés conformément à la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme.

La journaliste a été entendue sur procès-verbal par un magistrat, le 11 octobre 2018, et inculpée de « diffamation » à l'endroit des responsables de la Banque commerciale du Congo (BCDC) pour avoir publié, dans les éditions n°346 du 6 septembre 2018 et n°347 du 13 septembre 2018 de la Percée, des articles intitulés : « BCDC en danger: la GMA sollicite le secours de Joseph Kabila » et « Inquiétude de la clientèle, BCDC : la GMA relève 270 morts ». Dans ces articles, le journal évoque les souffrances endurées par les familles des employés de la BCDC licenciés depuis plusieurs années et l'indifférence des responsables actuels de la Banque.

Copyright © 2018 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.