Congo-Kinshasa: Chine - Les journalistes congolais en visite au groupe Media Rednet.cn

A travers ce groupe Média en ligne, la chine continue à monter en puissance dans le domaine de l'audiovisuel. L'utilisation des matériels technologiques hautement qualifiés permet aux journalistes de travailler dans les conditions bien assises. Bref, le Média en ligne en Chine est très développé actuellement avec une main d'œuvre beaucoup plus abondante. Rednet.cn est majoritairement dominée par des jeunes qui ont la parfaite maîtrise de ses nouvelles technologies et qui travaillent avec une rapidité exigée du média en ligne.

Etant donné que Rednet.cn est un groupe de Média en ligne exclusivement local, tous les journalistes travaillent dans la province de Hunan. Il n'y a pas des correspondants dans d'autres provinces ni même en dehors de la Chine. Les nouvelles sont diffusées en chinois et en anglais. Un média en ligne qui compte 40 000 000 d'abonnés et 10 000 visiteurs par jour. Il a comme source de revenu les publicités, les spectacles et les séances politiques. C'est à dire, le gouvernement chinois achète des informations auprès de Rednet.cn. De manière beaucoup plus concrète, Rednet.cn a une force en économie et politique.

Ce groupe Média produit des émissions télévisées, radiophoniques et les publications sur papier. Pour mieux comprendre le fonctionnent de cette grande entreprise de presse, les journalistes congolais en formation en Chine, ont visité toutes les installations de Rednet.cn, en commençant par le studio de production des émissions télévisées; les régies; les salles de rédaction et la salle des réunions.

Le média en ligne en Chine est très développé. C'est le cas avec Rednet.cn de la ville de Changsha, qui compte environ 700 employés dont 470 journalistes. Ces derniers, font la production audiovisuelle et de la presse écrite en ligne. Un site qui a 40 000 000 d'abonnés et 10 000 visiteurs par jour.

