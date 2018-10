Sénégal: Papa Abdoulaye Seck préconise "des dispositions idoines" pour une bonne campagne de commercialisation

Le Sénégal et la Guinée sont les premiers pays d'Afrique francophone qui vont… Plus »

"En plus des semences et engrais, nous avons mis à la disposition du monde rural du matériel de culture attelé et motorisé", a rappelé Papa Abdoulaye Seck. D'après lui, "si on élève le niveau de mécanisation, on va immanquablement augmenter la production".

"D'une manière générale, on constate que les acteurs sont satisfaits de l'assistance apportée par l'Etat dans le cadre de la construction de notre agriculture, a dit le ministre qui loue "leur disponibilité et leur accessibilité".

Ces bons résultats ont pu être atteints grâce à la mise à la disposition aux producteurs de facteurs de production (engrains et semences) à temps opportun et en quantité suffisante, a fait valoir M. Seck. Il souligné "n'avoir pas reçu ici ou ailleurs des réclamations concernant ces deux produits".

Il a ainsi lié la "bonne production agricole" attendue cette année à l'engagement des producteurs, à l'accompagnement de l'Etat et au bon Dieu maître de notre destin individuel et collectif".

