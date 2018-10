Congo-Brazzaville: Recettes forestières - Remise d'un chèque de 2 milliards FCFA au Trésor public

Le ministre d'Etat, directeur du cabinet du président de la République a supervisé, ce 12 octobre, au Palais du peuple, la cérémonie de remise par le contrôle d'Etat au Trésor public d'un chèque de 2.163.697.865 FCFA. Ces sommes proviennent des recouvrements opérés auprès de sociétés forestières de recettes dues à l'Etat congolais.

Florent Ntsiba qui était entouré du ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, du secrétaire général de la présidence de la République, du directeur du cabinet par intérim du Premier ministre, et du contrôleur général d'Etat par intérim a ainsi lancé officiellement l'opération de recouvrement des recettes forestières motivée par le dysfonctionnement du Service de contrôle des produits forestiers à l'exportation (SCPFE).

En l'espace de deux ans (2016-2017), le Congo aurait tout compte fait laissé se volatiliser un peu plus de douze milliards (12.653.136.205 FCFA) de recettes non-recouvrées auprès des sociétés forestières opérant sur son territoire du fait des complicités des services de l'économie forestière et des douanes. A cet important manque à gagner il faut ajouter le préjudice de 4.607.088.755 FCFA subi par l'Etat parce que certains opérateurs du secteur bois contournent les différents services de contrôle. On peut estimer les pertes cumulées pendant cette période à plus de 17 milliards FCFA pour la seule porte de sortie du port de Pointe-Noire.

D'après le contrôleur d'Etat par intérim, Jean-Claude Yoka, qui s'exprimait au cours de cette rencontre, les investigations menées depuis quelques mois ont permis de « déceler des preuves irréfutables de l'existence des actes de fraudes et de détournements massifs dans la filière bois ». La fraude se manifeste entre autres, à travers l'exportation sans attestation de vérification à l'export de plus de 20 000 m3, l'équivalent de 570 grumiers.

Pour sa part, le ministre d'Etat, directeur du cabinet du président de la République a encouragé la commission à poursuivre son travail, et comme l'a demandé le chef de l'Etat d'étendre le contrôle et le recouvrement aux sociétés installées dans la partie Nord du Congo. : « L'infraction de dissipation des paiements réguliers ainsi que la volonté des sociétés forestières de s'auto-exonérer des charges financières relatives à leur activité sont clairement établies », a indiquer Florent Ntsiba en précisant « la présente cérémonie ne constitue que le début d'un long processus appelé à conduire à une récupération patiente des recettes publiques jusqu'au dernier centime indûment détenu par les acteurs du secteur ».

Alors que le contrôleur général d'Etat dénonçait dans son discours de circonstance des « agressions physiques et verbales, des coups de fil et lettres anonymes, des campagnes mensongères à travers les réseaux sociaux » dont les membres de la commission en charge du dossier sont l'objet, le directeur du cabinet du président de la République les a exhortés, fort du soutien du chef de l'Etat, à poursuivre leur mission : « Je vous exhorte à aller jusqu'au bout de votre mission, la confiance et le soutien de son excellence monsieur le président de la République, chef de l'Etat vous étant toujours acquis ».