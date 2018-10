Congo-Kinshasa: Le processus électoral évolue conformément au calendrier, estime la Cheffe de la MONUSCO

La situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola dans l'est de la République… Plus »

Enfin, la Représentante spéciale s'est félicitée que le prix Nobel de la paix ait été décerné au docteur congolais Denis Mukwege pour son travail en faveur de la santé et de la dignité des femmes dans l'est de la RDC.

Depuis quelques semaines, la MONUSCO est soumise à des restrictions sur les importations d'armes et de munitions et d'autres équipements militaires pour de nombreux contingents, y compris les bataillons rapidement déployables sur le terrain.

Mais en dépit de cette présence et de celles d'autres partenaires, la situation à Beni reste préoccupante. La situation sanitaire y est en effet marquée par une épidémie d'Ebola, qui a fait à ce jour 120 morts et 194 cas confirmés de la maladie. Mais les ripostes à cette maladie, bien qu'exemplaires sont elles aussi confrontées à des défis, notamment la méfiance des populations envers la MONUSCO et les attaques contre les convois de travailleurs humanitaires.

Mais, pour Leila Zerrougui, les plus grandes préoccupations viennent de Beni, dans la province du Nord Kivu, où les Forces démocratiques alliées (ADF) continuent leurs attaques quotidiennes contre les civils, a-t-elle dit, ajoutant que la MONUSCO et l'armée régulière ont renforcé leur présence à Beni pour prévenir toute détérioration de la situation.

S'agissant de la situation sécuritaire, Mme Zerrougui a déclaré que celle-ci restait complexe, à cause des groupes armés qui continuent leurs activités dans l'est du pays, posant des défis majeurs à la protection des civils.

S'exprimant par vidéoconférence, la Représentante spéciale a toutefois jugé regrettable que bien que 50% des électeurs soient des femmes, elles ne sont que 12% des candidats aux élections législatives et provinciales et une seule à la présidentielle.

« La loi électorale a été modifiée, le fichier électoral établi et soumis à un audit ; 21 candidats ont été validés pour concourir à la Présidence de la République, 15.505 candidats à l'Assemblée nationale et 19.640 candidats aux assemblées provinciales », a précisé Mme Zerrougui, jeudi matin, devant le Conseil, dont les membres ont récemment effectué une visite à Kinshasa.

