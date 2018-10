Cote d'Ivoire: Observation électorale - Playdoo-Ci déploie 50 observateurs sur le terrain

Et parce que « la francophonie n'est ni un tour ni une cathédrale, mais qu'elle s'enfonce dans la chair… Plus »

« Nous n'avons pas pu avoir plus d'observateurs comme nous l'aurions voulu par faute de financement. Nous avons dû financer sur fonds propres nos activités », a expliqué Dr Kodjo. Elle précise toutefois que Playdoo-Ci est engagée dans l'observation électorale. « Avant l'ouverture de la campagne, nous étions dans le Gôh, à Issia et à Daloa avec la Cofemci-Repc dont je suis la coordinatrice nationale. Nous avons organisé une campagne d'éducation civique en vue d'élections apaisées grâce à un financement du Pnud. Ce qui nous a permis de réduire les risques de violence dans ces zones durant la campagne », a-t-elle dit.

« Dans le cadre de l'observation électorale, l'Ong Playdoo-Côte d'Ivoire déploie 50 observateurs à Abidjan et à l'intérieur du pays (San Pedro et Gagnoa) », a déclaré Dr Marie-Paule Kodjo, présidente de cette organisation. C'était ce vendredi 12 octobre, au siège de Playdoo à Abidjan-Cocody.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.