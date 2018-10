Afrique: "Halte à la censure", prévient RSF

Les relations entre les autorités malgaches et les journalistes ont parfois été tendues sous la présidence d'Hery Rajaonarimampianina, candidat à sa propre succession le 7 novembre prochain. Dès son arrivée au pouvoir en 2013, le président avait mis en garde les reporters de la Grande Ile sur l'existence de "limites" à la liberté de la presse. Son Premier ministre avait également exhorté les journalistes à ne plus poser de "questions dérangeantes" au chef de l'Etat.

Quelques jours plus tard, une nouvelle lettre, cette fois en provenance du ministère de la Communication a été adressée à Hawel Mamodaly, député de l'opposition et propriétaire de Fréquence Menabe, pour lui ordonner de fermer sa radio située dans la région de Morondava, 650 km à l'ouest de la capitale Antananarivo. Les autorités reprochent officiellement à cette station très populaires dans cette région, d'avoir incité aux troubles après qu'un habitant a relayé à l'antenne un appel à manifester contre une décision de justice ordonnant la remise en liberté provisoire de deux voleurs de boeufs présumés. D'autres médias ont pourtant relayé ces faits sans être inquiétés.

Dans une lettre adressée à l'ambassade d'Allemagne, le ministère malgache des Affaires étrangères a fait part de ses "vives préoccupations quant à la publication de chiffres ou de sondages d'opinion" évoquant des impératifs liés à la "sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité d'Etat". Face à la pression des autorités, le rédacteur en chef de la revue, Raoto Andriamanambe, joint par RSF, raconte avoir "déchiré et découpé les pages" qui contenaient les résultats du sondage le 26 septembre, à la veille de la sortie de la revue.

