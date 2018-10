Madagascar: Peinture - Le maître du réalisme R.R Raparivo dans une santé inquiétante

R.R Raparivo, c'est l'un des plus grands peintres malgaches de l'ère « moderne ». Il a aussi été un témoin privilégié de l'histoire coloniale du pays. Où il avait fui dans les forêts avec sa famille, où la famine était leur lot quotidien durant les répressions. Avant tout, c'est son style qui embrasse la nature, les faits du quotidien qui ont marqué ses chefs d'œuvres. Transformé un petit village de campagne en un petit havre de paix, son style éloigne du contemplatif béat. Ses tableaux transportent et transcendent l'imagination. L'essence du regard malgache colle tout de suite à la rétine avec ce style aux variances chromatiques subtiles dont la maîtrise fait sa signature.

Depuis plusieurs mois, l'artiste ne peut plus bouger de son lit suite à une chute dont il a été victime pendant la période des fêtes de Pentecôte. Selon toujours sa famille, sa santé s'est ensuite dégradée jusqu'à devenir plus qu'inquiétant. Toutefois, tout le monde espère que le maître puisse encore rester parmi ses proches, le plus longtemps possible. Sa famille fait ainsi appel au soutien de toutes les personnes de bonne volonté, que ce soit financière, mais surtout morale.

