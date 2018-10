Congo-Kinshasa: L'Angola se félicite d'avoir réussi à 100% l'expulsion des migrants illégaux sur sol

Selon l'inspecteur provincial de la Police nationale à Lunda Norte, Antonio Bernardo, 15 jours après le début de cette opération, le gouvernement a pris le contrôle de « plusieurs coopératives d'exploitation des diamants; 120 comptoirs d'achat des diamants fermés; 31742 pierres des diamants équivalant à 1894 carats confisqués des mains des étrangers, principalement des migrants congolais; 106 voitures, 31 vélos et 165 motos confisqués; 50 dragues, 28 lavaries, 100 moto pompes, 200 tracteurs et 35 canons rapides confisqués ».

