Congo-Kinshasa: Plan d'urgence pour relancer la vaccination systématique des enfants

La RDC est très touchée par les épidémies, que ce soit de rougeole ou de choléra. Actuellement, selon Emmanuel Gor, près d'un enfant sur dix décède avant son cinquième anniversaire, en grande partie à cause de maladies évitables avec la vaccination. Or, moins de la moitié des enfants congolais reçoivent la gamme complète des vaccins disponibles, y compris les essentiels, contre la rougeole ou la fièvre jaune.

« C'est pour cela qu'on a besoin de renforcer cette chaîne de froid, explique Emmanuel Gor, responsable en RDC pour Gavi, l'Alliance du vaccin. La construction de cet entrepôt et son ouverture vont permettre de répondre à ce besoin. C'est aussi s'assurer que tous les enfants congolais bénéficient des vaccins qui sont actuellement disponibles, qui permettront de sauver un nombre considérable de vies et c'est pour cela que les autorités ont souhaité renforcer ce dispositif de la vaccination de routine ».

