Afrique: Denis Bouanga - Leader affirmé des Panthères du Gabon !

Auteur d'un but et d'une passe décisive dans le match qui a opposé les Panthères du Gabon au Soudan du Sud, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Can 2019, Denis Bouanga a porté le onze national vers la victoire.

Denis Bouanga est de retour en sélection nationale après une blessure au poignet droit, qui l'a éloigné des terrains pendant près d'un mois. Le virevoltant attaquant du Nîmes Olympique a été le principal artisan de la victoire des Panthères du Gabon sur le Soudan du Sud, sur un score sans appel de trois buts à zéro. Auteur d'une prestation aboutie, qui a été sanctionnée par un but, d'une frappe du pied gauche à l'entrée de la surface de réparation et une passe décisive, sur corner. Denis Bouanga gagne du galon et n'est pas loin d'être considéré comme étant le maitre à jouer de l'équipe nationale.

Tout au long de la partie, la jeune Panthère a martyrisé la défense soudanaise sans relâche. Présent sur tous les fronts de l'attaque, il a aussi été à l'origine du troisième but des Panthères qui est survenu en fin de partie, sur un tir repoussé par le gardien et contré par un défenseur Soudanais avant de finir au fond des filets.

Arrivée en sélection national lors de la Can 2017, Denis ne cesse de faire montre de son talent à chacune de ses sorties, avec les Panthères. Depuis l'entame de la campagne des éliminatoires de la Can 2019, il est le joueur sur qui repose le jeu du onze national. Son absence face au Burundi, lors de la précédente journée s'est fortement fait ressentir : il y avait peu ou pas d'animation offensive durant la partie.

Au-delà de ses qualités de fin dribleur, la jeune Panthère marque ses prestations par des buts et des passes décisives. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, Denis Bouanga est auteur d'un but et d'une passe décisive, alors que nous ne sommes qu'a la troisième journée de la phase éliminatoire de la Can 2019. Statistiques, qui font de lui, le meilleur buteur et le meilleur passeur de notre Onze national devant Aubameyang et les autres grands noms des Panthères du Gabon.