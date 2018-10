Tunisie: Chawki Tabib - Plus de 350 mille personnes appelées à déclarer l'ensemble de leur patrimoine

Le décret gouvernemental n°2018-818 en date du 11 octobre 2018 a été promulgué ce samedi. Il définit le modèle de déclaration de patrimoine, les intérêts, et seuil minimum des biens, ainsi que les prêts et présents assujettis à la déclaration.

Selon lui, il s'agit de sept catégories, à savoir le président de la République, le chef du gouvernement et son équipe, le président de l'Assemblée des représentants du peuple, les députés, les présidents des instances constitutionnelles indépendantes et le président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et ses membres.

Tunis — Plus de 350 mille personnes sont appelées à déclarer l'ensemble de leur patrimoine et intérêt, a indiqué, samedi, le président de l'Instance de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib.

