Afrique: CAN 2019 - L'Egypte sur un bon tempo

Un peu plus d'un mois après sa large victoire sur le Niger (6-0), la sélection égyptienne a, à nouveau, joué à sa main, cette fois contre le Swaziland. Le score est là, 4 buts à 1, ce qui fait un total de dix buts inscrits en deux rencontres.

Le capitaine Ahmed Elmohamady, Amr Warda, Mahmoud Hassan "Trezeguet", et Mohamed Salah ont marqué chacun leur but au cours des 45 premières minutes, tandis que Sibonginkosi Gamedze a inscrit un but de consolation pour les visiteurs restés avec un seul point dans leur compte.

Les Pharaons ont entamé le match au Stade Elsalam, au Caire, sur une note positive, et n'ont attendu que six minutes avant qu' Elmohamady, bien servi par Marwan Mohsen, ne donne le ton de la rencontre. Quatre minutes plus tard, Warda doublait la marque. L'affaire était entendue, cette équipe d'Egypte était venue sur le terrain avec l'intention de régler la note très tôt.

Avec un peu de réussite, l'arrière gauche Ayman Ashraf aurait pu ajouter un troisième but après 18 minutes; pareil pour Mohsen. Le troisième but arrivera à la trentième minute, signé "Trezeguet" sur une passe millimétrée de Mohamed Elnenny. Le très attendu Mohamed Salah ajoutera le quatrième but sur un corner direct juste avant la mi-temps.

La question réglée, les Pharaons aborderont la seconde moitié de la partie carrément détendus. Dans leur tête, ils étaient déjà à Manzini, où se déroulera mardi prochain la manche retour. Les joueurs d'eSwatini, la nouvelle appellation du Swaziland depuis le mois d'avril 2018, seront récompensés de leurs efforts lorsque Sibonginkosi Gamedze trouvera une ouverture qui permettra à l'équipe de ne pas repartir bredouille du Caire.