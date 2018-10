Tunisie: Octobre Musical 2018 - "Mad'moiselle", une comédie musicale au parfum de glamour et d'esthétique sonore d'antan

Tunis — Glamour d'antan et esthétique sonore d'antan ont régné, vendredi soir, sur la colline de Byrsa où se tenait la comédie musicale "Mad'moiselle" de Amina Srarfi qui a ouvert le bal de l'Octobre Musical 2018.

Un parfum d'antan saupoudré de musique tunisienne vivace se répandait dans ce concert inaugural de la 24ème édition de l'Octobre Musical, marquant le début d'un festival sonore qui se poursuivra jusqu'au 31 octobre à l'Accropolium de Carthage (banlieue nord de Tunis).

La comédie musicale a été interprétée par 20 membres de la troupe, au chant et sur divers instruments dans un élégant dialogue entre accordéon, violon, piano et percussions. "Mad'moiselle est un retour sonore et visuel sur la Tunisie des années 20 à 50 du siècle dernier et ses chansons célèbres des artistes comme Chafia Rochdi, Mohamed Jamoussi, Hédi Jouini et Cheikh Efrit.

Ce bal musical est une évasion pour les mélomanes. Il a fait renaître cette belle cohabitation artistique et sonore des trois communautés religieuses qui peuplaient la Capitale. Le répertoire musical arabo-français de l'époque est mis en valeur par des tenues vestimentaires des années folles.

La soirée a été marquée par la prestation du chanteur Hicham Naggati qui a interprété des chansons aux paroles et sonorités oscillant entre l'Occident et l'Orient. L'autre hôte de la soirée inaugurale, était le chanteur Kamel Raouf Naggati. Malgré son état de santé, l'artiste a tenu à partager un rare moment de bonheur avec l'audience très attentive à des chansons comme "Lolitta" et "Yasmina" qui ont marqué toute une époque.

Le spectacle était un déliceux moment de détente pour les mélomanes qui fredonnaient les morceaux d'anciens tubes qu'ils connaissaient encore par coeur, malgré le temps. L'ensemble de "Mad'moiselle" a quitté la scène sur un hymne à la patrie et l'interprétation d'une chanson dédiée à la Tunisie.

Le spectacle est le premier des vingt spectacles qui figurent au programme de l'Octobre Musical dédié à la musique de chambre qu'abrite annuellement l'ancienne cathédrale Saint-Louis. Seize pays se produiront lors de cette 24e édition et la ballade musicale continue ce soir, avec le spectacle espagnol «Almas Dichosas» avec Carles Magraner, à la Violoncelle, qui sera accompagné par la soprano Delia Agundez et Robert Cases à la guitare et au téorbe. Ce concert est un hommage au personnage de Don Quichotte dans le célèbre roman de Miguel de Cervantès «L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche», à travers l'interprétation des sonorités de son époque.