Afrique: CAN 2019 - Le Mali accroché

Pour la réception du Burundi à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Total 2019, le Mali espérait bien marquer trois nouveaux points et poursuivre son parcours d'invincibilité. Le leader du groupe C a dû déchanter et se satisfaire d'un partage des points, au terme d'une rencontre rythmée, très plaisante et pleine d'occasions de part et d'autre (23 tirs cadrés dont 20 pour le Mali). Les Aigles du Mali ont même raté un pénalty (86'), par Abdoulaye Diaby.

A lui seul, Yves Bissouma s'est créé une bonne demi-douzaine d'occasions franches, pour la plupart au cours de la première période.

L'ancien Lillois a manqué de réussite mais il est surtout tombé sur un excellent Jonathan Nahimana. De l'autre côté, Djigui Diarra s'est aussi employé à trois reprises, faisant des portiers les hommes du match.

Après une première période sans but, où Djigui Diarra a sauvé les siens sur un coup franc, les Aigles ont engagé la seconde période avec plus de détermination. Yves Bissouma, sorti sur blessure à la 57e minute, Moussa Maréga et Moussa Djenepo ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes pour n'avoir pas su transformer leurs tentatives.

Les Hirondelles vont mettre la pression dans le camp au cours du dernier quart d'heure. Mais le rideau défensif tissé par Salif Coulibaly, Mamadou Fofana, Hamary Traoré et Falaye Sacko se révèlera intraitable.

Ces deux points perdus à domicile par les Maliens ont permis aux Gabonais, vainqueurs du Soudan du Sud (3-0) de se replacer dans la course à la qualification. Le Mali reste en tête avec sept points devant le Burundi, 5 points, et le Gabon, 4 points. Mardi prochain les Maliens effectueront un déplacement difficile à Bujumbura alors que les Gabonais devraient être plus à l'aise à Juba.