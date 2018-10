Burkina Faso: Terrorisme - Barkhane en renfort

« Ce sont des demandes d'appui auxquelles la France et en l'occurrence Barkhane répond favorablement, poursuit-il. L'est du pays était la cible de plusieurs attaques ces derniers mois, avec des groupes armés qui ont mené des attaques de prédation, quelques actions à l'encontre des forces de sécurité, en profitant notamment de la faible densité de population et du caractère luxuriant de la végétation. Les différentes actions - à peu près une attaque par mois depuis un an - de ces groupes n'ont pas été revendiquées ».

Victime d'attaques croissantes sur son sol ces derniers mois, le Burkina Faso n'hésite plus à solliciter la force française Barkhane, venue prêter main-forte à ce pays du Sahel à plusieurs reprises en quelques jours. Le 6 octobre, les militaires français sont ainsi intervenus prés de Pama dans l'est du pays.

La force militaire française Barkhane est de plus en plus souvent sollicitée par les autorités burkinabè, confrontées à une recrudescence des attaques.

