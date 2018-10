Rwanda: L'épouse de Boniface Twagirimana ne croit pas à son évasion

« Il était lui-même très inquiet parce que d'autres prisonniers l'avaient approché pour lui dire qu'il était enfermé avec un homme très dangereux, qui était là pour l'espionner, poursuit Rehema Uwimana. Personnellement, je ne pense pas qu'il se soit évadé, quelque chose a dû lui arriver. Moi et mes enfants, nous avons peur, c'est le désespoir. Je demande au gouvernement de m'aider à retrouver mon mari. Il en a les capacités parce qu'il est puissant, on peut le retrouver s'il y met de la volonté ».

« J'ai été surprise en entendant dire qu'il s'était évadé, cela m'a effrayé et je n'y ai pas cru parce que mon mari a été transféré dans cette nouvelle prison le 3 octobre, raconte-t-elle. On l'a placé tout de suite à l'isolement en compagnie d'un autre homme. Il ne pouvait pas sortir dehors. Je suis allé le voir samedi [le 6 octobre], il n'est pas sorti puis on a dit qu'il s'était évadé le lendemain dimanche. Je me suis demandé comment il a pu s'échapper d'un endroit qu'il ne connaissait pas, et je n'ai rien compris à tout ça ».

