Togo: Les jeunes filles de quatre préfectures du Togo invitées à briser le silence

Sur initiative de WAO Afrique et de ses partenaires, dont l'association Aide Villages Togo, les jeunes élèves des préfectures d'Akebou, Wawa, Avé et Golfe ont été entretenus sur les conséquences des violences sur les enfants et surtout les filles. Cette campagne s'est déroulée les 09 et 10 Octobre derniers.

Une des intervenantes dans cette campagne, l'infirmière Française, membre de l'association Aide Villages Togo, Lucie Bodineau, a fait constater que « le problème de ces violences c'est ce que les filles ne parlent pas et après c'est qu'elles souffrent psychologiquement et aussi physiquement. Et c'est terrible pour leur avenir ! ». Elle a regretté le fait que « lorsque le viol survient, les filles ont honte et perdent confiance en elles ». Convaincue de ce que « sans la femme, l'humanité n'est rien », Mme Bodineau a fait comprendre qu' « il faut protéger les filles pour qu'elles parlent et qu'elles disent stop ».

Une position qui va droit dans le sens de cette campagne qui a pour principale finalité d'amener les populations et surtout les jeunes à rompre la culture du silence sur les actes de violences dont elles sont victime.