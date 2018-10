Togo: Les jeunes catholiques togolais attendent beaucoup du Pape François

Sur initiative de WAO Afrique et de ses partenaires, dont l'association Aide Villages Togo, les jeunes… Plus »

A tout prendre, c'est un synode sur lequel les jeunes comptent beaucoup pour prendre « des résolutions concrètes en faveur de l'épanouissement social et économique des jeunes catholiques ». Aussi, attendent-ils que l'Eglise catholique trouve une formule afin d'inciter à « l'engagement citoyen des jeunes surtout dans les régions du monde où les problèmes de bonne gouvernance et de démocratie se posent avec acuité ».

Entre autres attentes de ces jeunes réunis au sein du Conseil de coordination de l'action catholique des jeunes (CCACJ) du diocèse de Lomé, pour la réussite du synode sur « Les jeunes, la foi et le discernement des vocations » qui a lieu actuellement à Rome, et ce jusqu'au 28 octobre prochain, la lettre fait cas d'« un accompagnement réel et effectif des jeunes catholiques par les prêtres » et d'un « renforcement de la pastorale des jeunes en instituant dans chaque conférence épiscopale une structure qui s'occupe de leurs préoccupations ».

Copyright © 2018 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.