Afrique: Eliminatoires CAN 2019 - Un Odion Ighalo de gala remet le Nigeria à l'endroit

Le natif de Lagos, qui a joué 75 minutes, a ouvert le score très tôt sur penalty (4e) mettant assez vite les visiteurs au supplice. Si les Chevaliers de la Méditerranée ont échappé au deuxième but en première période notamment sur une tête sur la barre transversale de Wilfried Ndidi (11e), ils vont céder trois fois en seconde. D'abord devant l'intenable Ighalo qui permet au Nigeria de faire le break (58e) et de s'offrir sa plus belle soirée sous le maillot des Super Eagles avec un triplé (69e). Ensuite face au Bordelais Samuel Kalu qui donnera définitivement à cette victoire des allures de démonstration en inscrivant le 4e but (90e), son premier en sélection.

