Cameroun: Affaire Viettel - Les Vietnamiens veulent chasser Baba Ahmadou Danpoulo

Viettel Global Investment multiplie des actes de ruse pour flouer son partenaire camerounais et chasser Baba Danpullo.

A observer les batailles d'intérêts économiques menées par le partenaire camerounais; déterminé, révolté et indigné contre la «maison mère» Vietnamienne, il se lit une volte face contre le monopole et le contrôle de tous les pouvoirs par les partenaires exogènes, au désavantage de l'émancipation de l'entreprenariat endogène. Tout se passe comme si les vietnamiens avaient affaire à des stupides partenaires camerounais rangés; définitivement résignés et résolus à jouer les seconds rôles. «Il y a une sorte de condescendance des vietnamiens qui laisse entrevoir qu'ils peuvent tout se permettre; avoir la primauté sur tout. Ils peuvent injecter dans l'arène nationale, des cadres exclusivement importés du Vietnam" s'indigne une source interne.

Le Vietnam qui est un pays pauvre avec plus de 100 millions de population, veut désengorger sa masse de chômeurs, les mettre à l'abri du besoin au mépris du Cameroun qui lui aussi, doit recruter les enfants du pays. Pour les spécialistes de l'analyse économique, il y a là, une tromperie à ciel ouvert. « Comment croire en la sincérité d'un partenariat Camerouno-vietnamien , si le premier partenaire (camerounais ) , doit être traité tel un faire valoir, un éternel second.

Entre fourberies et mensonges en plein ciel

Dans un communiqué publié dans certains quotidiens locaux «Viettel Global Investment S.A. et sa filiale au Cameroun, Viettel Cameroun S.A.s'engagent à œuvrer pour les intérêts du peuple camerounais, s'opposant ainsi à tout effort visant à compromettre le partenariat, à sous estimer l'investissement engagé et à nuire à sa réputation » Pris au premier degré, on croirait que Vietnamiens et Camerounais, filent du bon coton. Du côté camerounais, l'on pense que la sortie du partenairevietnamienesttintéeducosmétique qui voile difficilement la fourberie des «colons vietnamiens de Viettel Global InvestmentJsc. «Les vietnamiens ont cru devoir policer leur image de grossier prédateur en territoire d'accueil; en se présentant comme uneentreprise citoyenne qui est arrivée au Cameroun par leur propre effort, traitant désormais leur partenaire de collaborateur, minimisant son apport de 30% dans l'actionnariat de la société» s'indigne un avocat d'affaires. Dans le sérail à regarder les agissements de Viettel Global Investment, tout laisse croire que les vietnamiens qui sont arrivés au Cameroun sous le couvert de Baba Ahmadou Danpullo par le biais d'une société commerciale privée ont vendu du vent et des feux d'artifice.

Danpullo résiste au recrutement de 500 cadres vietnamiens

«En arrivant au Cameroun, ils avaient un véritable agenda caché, se passer pour des agneaux et une fois bien installés révéler leur vrai visage de prédateur sans scrupule» martèle-t-on. Viettel Global Investment, est accusée du viol de la législation du travail au Cameroun Selon des sources bien introduites, Viettel Global Investment a pris pour affront, le refus et la volte face du PcaViettel Cameroun, El Hadj Baba Ahmadou Danpullo. Il aurait décidé de mettre un terme à la résignation et à une sorte de prééminence de Viettel Global Investment. La première fortune de l'Afrique noire francophone avait alors opposé une résistance à la tentative de recrutement de 500 autres cadres vietnamiens au Cameroun en plus des 120 cadres qui exercent déjà au Cameroun.

«Dans la foulée des contestations, les employés ont déjà exprimé leur sentiment de révolte et de l'insoutenabilité de la précarité ont déjà perpétuelle par deux mouvements de grève» lance un des délégués dupersonnel.