Gabon: Éliminatoires CAN 2019 - Première réussie pour Daniel Cousin!

Placée sous le signe de la réconciliation, les Panthères du Gabon se devaient de gagner cette rencontre pour espérer voir la "route du Cameroun". Ils étaient attendus sur ce rendez-vous très capital, et les hommes de Daniel Cousin ont répondu présents en battant le Sud-Soudan par (3-0). Une victoire obtenue avec la manière qui plus est.

C'est sous une pluie battante que le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon Daniel Michel Cousin a obtenu pour sa première sous son nouveau statut de boss des Panthères, une victoire probante pour la suite des événements. En effet, le XI de départ était une surprise pour bon nombre d'observateurs, dans la mesure où l'on retrouvait Missi Mezu, la "nouvelle recrue" Wilfried Ebane Abessolo, et Ruben Ndella titulaires. Le dernier cité a été auteur d'une prestation remarquable dans le secteur médian, et a permis à ses compères Poko et Lémina de jouer libérés dans le milieu de terrain. Quant au deuxième, le latéral gauche de Lorient, pour sa première, a apporté un plus sur ce côté jusque là occupé par Johann Obiang. Le jeu pratiqué par les XI de Daniel Cousin, a été plus qu'honorifique. Score final (3-0).

La première période s'est déroulée de façon très remarquable, avec des joueurs qui semblaient retrouver une seconde jeunesse. Mario Lémina, le patron du milieu de terrain qui était très en jambes a causé d'énormes problèmes à la défense sud-soudanaise. Dénis Bouanga, très en vue également a participé largement à la victoire des siens, surtout avec son ouverture du score (28ème) digne d'un "top player", on aurait cru à un "remake" du but de James Rodriguez en Coupe du monde 2014 contre l'Uruguay en quart. C'est sur une remise de Ruben Ndella de la tête que Dénis Bouanga marquera le premier but de la rencontre après avoir lobbé un joueur adverse, pour ensuite mettre une frappe pur du pied gauche, imparable pour le gardien sud-soudanais, qui malheureusement sera trompé par le rebond. Score à la mi-temps (1-0).

Au retour des vestiaires, les hommes de Cousin vont accentuer leur domination territoriale en s'appuyant énormément sur le talent de Bouanga. Le joueur de Nîmes, va quasiment à lui tout seul semer le trouble dans la défense sud-soudanaise qui était aux abois. Le deuxième but interviendra à la 59ème minute de jeu, suite d'un corner tiré par Bouanga et repris de la tête par Aaron Appindangoye (2-0). Galvanisé par ce deuxième but, Lévy Madinda, entré en deuxième période en remplacement de Mario Lémina très fatigué, va apporter une plus-value à cette équipe, en apportant des passes courtes sensées mettre à mal la défense adverse qui arrivait tant bien que mal à contenir Aubaméyang très esseulé en attaque. Son entrée a été profitable car il servira Dénis Bouanga en profondeur, sa frappe sera dans un premier temps détournée par le gardien, mais le ballon ricochera sur le défenseur Hassan Martin, qui marquera contre son camp (3-0). La messe est dite.

En difficulté avant la 3è journée des éliminatoires de la CAN 2019, le Gabon a pris au sérieux son adversaire du jour. Large dominateurs, les Panthères ont compté sur les exploits individuels de Denis Bouanga. Avec cette victoire, les Panthères du Gabon se relancent avec 4 points au compteur, en attendant le match retour dans quatre jours au Soudan du Sud.