Cote d'Ivoire: Elections locales sans violences/Mariatou Koné - "Nous sommes avant tout frères et sœurs"

Après avoir accompli son devoir civique aux environs de 10 heures à l'école primaire publique de Tombougou Samorosso à Boundiali, la Ministre en charge de la Cohésion Sociale, le professeur Mariatou Koné a invité à nouveau les ivoiriens à des élections sans violences.

Elle a lancé cet appel depuis l'école primaire publique Soma Konaté de Boundiali, après avoir sillonné plusieurs bureaux de vote pour s'assurer du bon déroulement du scrutin.

"Je me félicite de la forte mobilisation des populations particulièrement celle des femmes. Je voudrais inviter à nouveau chaque ivoirien à des élections sans violences pendant et après le scrutin. Avant ces élections, nous sommes frères et sœurs et nous le serons après ces élections. C'est la Cote d'Ivoire qui doit gagner après la proclamation des résultats », a-t-elle exhorté.

Par ailleurs, le Professeur Mariatou Koné a également encouragé en cas de contestation à saisir les structures compétentes et non se faire justice. « Nous sommes à une élection et il pourrait avoir des contestations. Si tel est le cas, j'invite les concernés à utiliser les voies légales de recours », a-t-elle insisté.

Unappel bien entendu par de nombreux électeurs qui promettent œuvrer à un climat apaisé. Koné Moussa fait partie de ceux-ci. « Le véritable défi aujourd'hui est d'élire le candidat qui pourra apporter des réponses aux préoccupations des populations et non s'adonner à des violences gratuites pour maintenir un quelconque candidat », a-t-il indiqué.

LeMinistre Zemogo Fofana, ex maire de la commune de Boundiali durant une dizaine d'années qui a accompli son devoir civique tout comme la Ministre Mariatou Koné s'est réjoui du bon déroulement du vote. Pour rappel, le Ministère en charge de la Cohésion Sociale a déployé 116 observateurs sur l'ensemble du territoire.