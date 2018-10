Tunisie: Adouber un leadership convaincant

Notre pays vit une période fort délicate de son histoire, caractérisée par un sentiment général d'échec et de blocage. Mais ce sentiment partagé par l'ensemble de la classe politique, n'a pas réussi à modérer les ambitions et les rêves de puissance des différentes forces politiques. Au détriment de l'intérêt général.

Ces forces, malgré l'expérience consensuelle qui a stabilisé le pays et malgré le succès de la transition démocratique, ne se font pas confiance et n'ont pas confiance en l'avenir.

L'alliance, théoriquement contre nature, entre Ennahdha et Nida Tounès a, pourtant, permis de tourner le dos au projet islamiste et pro-jihadiste de la période de la Troïka. On la doit, incontestablement, à ce que les médias qualifient de «pacte de Paris». Cet accord perdure malgré la crise politique qui gronde. Mais l'annonce de la rupture déstabilise les repères dans les deux camps - islamiste et moderniste - et les divisions au sein des modernistes du Nida Tounès historique conduisent à la crainte de l'avenir que la montée en puissance de Youssef Chahed n'arrive pas à vraiment dissiper.

Incontestable «patron» du pays, Béji Caïd Essebsi semble ne pas vouloir accorder au parti qu'il a fondé l'autonomie nécessaire. Or le bateau coule et la gestion de Hafedh Caïd Essebsi n'a pas été concluante.

De nombreux Tunisiens perdent foi, se demandant ce que projette le chef de l'Etat. Des islamistes convertis au consensus et au «modèle tunisien» sont pris de doute et craignent une nouvelle «chasse aux sorcières»... Et l'on se raccroche à l'«alternative» Youssef Chahed. Ce qui contrarie BCE.

Le temps de la clarification est venu. Les deux grandes forces électorales doivent se parler et se rassurer mutuellement. Se rassurer et rassurer les Tunisiens. D'abord sur la gestion et l'avenir du parti présidentiel, car cet héritage du président Caīd Essebsi appartient désormais à tous les Tunisiens et sa préservation les concerne tous, quelle que soit l'appartenance politique de chacun.

Il se pose, dans le camp des démocrates modernistes, un problème de leadership. Aujourd'hui, aucune figure n'est à même de rivaliser avec le président, mais qui est le second ? Qui pourra matérialiser, demain, la synthèse qu'a su concocter BCE et qui a séduit et mobilisé les Tunisiens ?

Ces questions restent sans réponses mais Youssef Chahed travaille sur le terrain et présente les gages d'un profil qui assure. Même si le chef de l'Etat souhaite son départ et devrait clarifier sa stratégie.

À la veille d'élections charnière qui conditionneront l'avenir du pays, il est essentiel de voir le chef de l'Etat faire état de ses intentions et de ses projets pour la Tunisie. A défaut, les démons de droite et de gauche se réveilleront, et ils opèrent déjà.

Il ne suffit pas de faire pression sur un gouvernement qui fait de son mieux, en l'accusant d'être «à la merci d'Ennahdha», il est question de déchiffrer l'avenir, de désigner les sorties de secours de la crise et de donner le témoin à un leadership en projet qui sache convaincre et rassembler. Sauf si Béji Caïd Essebsi compte se représenter. Et dans ce cas, pourquoi ne pas l'annoncer à son peuple. Les choses n'en seraient que plus claires et même bien plus rassurantes que le désarroi actuel.