Tunisie: «Des mesures urgentes pour sortir de la crise socioéconomique»

interview

Parmi ces causes, je tiens à signaler en premier lieu l'augmentation exorbitante de la masse salariale des fonctionnaires qui est actuellement de l'ordre de 14 milliards de dinars. Elle est due au recrutement massif suite à l'amnistie législative décrétée à l'ère de la Troika. L'augmentation de cette masse salariale n'a pas permis à l'Etat d'effectuer des investissements pour la réalisation des projets de développement surtout dans les zones intérieures défavorisées.

En second lieu, et sachant que les ressources de l'Etat provenant notamment de la fiscalité directe et indirecte sont amoindries vu l'évasion fiscale et compte tenu de l'économie informelle (commerce parallèle) qui représente plus de 50% du PIB tunisien, ces 2 facteurs ont engendré un manque à gagner de l'ordre de 2 milliards de dinars sous forme d'impôts pour l'Etat tunisien.

En troisième lieu, je tiens à remarquer le manque et même l'absence de productivité au niveau des entreprises socio-économiques étatiques et privées où fonctionnaires et salariés se trouvent actuellement dans une situation de désespoir, de morosité, de malaise socio-économique due à la cherté de la vie, à l'inflation galopante qui avoisine les 7,4% en septembre 2018. Cette augmentation de l'inflation est provoquée par l'importation excessive et anarchique des produits de consommation superflus donc non essentiels (textiles et produits alimentaires importés de l'étranger). A noter que cette inflation est appelée inflation importée.

A quoi est du le déficit de la balance commerciale?

Ce déficit est dû à la précipitation de la chute du dinar qui a perdu plus de 20% de sa valeur en l'espace de 2 ans (de 2017 à 2018), à l'aggravation du déficit commercial estimé à 12,160 milliards de dinars constaté pour les 8 premiers mois de 2018. Ce déficit est dû à la hausse des importations enregistrée en 2018 notamment de la Chine (- 3. 488 millions de dinars), de l'Italie (- 1. 775 millions de dinars), de la Turquie (- 1. 417 millions de dinars ) et de la Russie (- 824 millions de dinars), et ce, malgré une hausse des exportations de l'ordre de 20% dans les secteurs de l'agroalimentaire (augmentation de vente de l'huile d'olive et des dattes), du textile-habillement et cuir et celui des industries mécaniques et électriques.

Comment voyez-vous le redressement de la balance commerciale ?

Il faut, à ce sujet, limiter l'importation de produits non nécessaires ou ayant leurs similiaires locaux en provenance notamment de Chine et de Turquie (textiles, divers accessoires, produits ménagers et artisanaux... ). D'autre part, il faut booster non seulement les exportations traditionnelles (textile, agroalimentaire et industries mécaniques et électriques) mais aussi trouver de nouvelles sources d'exportation notamment dans le domaine de la technologie de pointe à savoir la micro-électronique et la nanotechnologie (notamment les nano-capteurs qui peuvent détecter les micro-organismes dans les milieux biologiques, les microsatellites, les puces intelligentes... ).

Il faut aussi trouver de nouveaux débouchés pour l'exportation de tous les produits industriels tunisiens notamment en Afrique, en Amérique du Nord (Canada, USA, Mexique... ) et en Asie (Corée du Sud, Japon, Malaisie, Indonésie, Chine... ). En outre, il faut développer la diplomatie économique à travers nos ambassades pour promouvoir et vanter les mérites des produits industriels tunisiens.

Quelles sont les mesures urgentes à prendre incessamment pour garantir le salut de la Tunisie et sauver nos entreprises économiques de la faillite ?

Je tiens à appeler à la promulgation d'une loi d'urgence économique qui doit stopper les importations anarchiques des produits non nécessaires à l'économie tunisienne. Il faut aussi arrêter les barons de la contrebande tout en confisquant leurs biens et mettre en place une amnistie des changes qui permettra de réduire la circulation des devises en dehors des canaux officiels (notamment les banques) et qui aura un impact positif sur les réserves en devises du pays. Enfin, il faut privatiser certaines entreprises publiques qui se trouvent dans un secteur concurrentiel comme les banques, Tunisair...

En revanche, l'Etat doit conserver les secteurs stratégiques comme la Steg, la Sonede, l'Onas et la Poste Tunisienne.

Quant aux solutions apportées pour pallier le déficit dans les caisses sociales (Cnam, Cnrps et Cnss), il faut retarder l'âge de la retraite et appliquer des taxes sur certaines sociétés telles que les sociétés d'assurances, les banques et les grands groupes industriels pour permettre à ces caisses sociales de renaître à la vie.

Quelles solutions préconisez-vous pour le secteur des médias, la presse écrite en premier ?

Pour sauver le secteur des médias et notamment la presse écrite, il faudrait, d'une part, que les institutions socio-économiques privées et publiques multiplient leurs insertions publicitaires et, d'autre part, encourager l'achat des journaux par le biais d'abonnements par ces institutions. A défaut, il faut recourir aux subventions de l'Etat pour assurer la pérennité de ce secteur.