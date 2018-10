Tunisie: Une machine à gagner !

Le Stade Tunisien demeure intraitable à l'instant de harponner sa 3e victoire de la saison dans l'édition 2018-2019 en 4 journées (USM-ST 1-2, ST-SG 1-0, EST-ST 1-1 et CA-ST 1-4) parce qu'il gagne même sans folie, sans dépense d'énergie, sans beaucoup souffrir ni se dépenser. La stratégie de Mohamed M'kacher a été conçue spécialement pour imposer sa loi et gagner.

Un après-midi de gestion, les Stadistes vainquent quand même comme ce fut face au Stade Gabésien.

Le secret de cette équipe stadiste est l'envie de bien faire avec de jeunes joueurs issus du club -- à l'instar de Ben Ali, Khmiri Djelassi, Trabelsi, Khadraoui, Bel Akrimi -- et des renforts ciblés tels que Homri, Sfaxi, Besson et Kouakou.

Tout ce beau monde est toujours prêt pour se montrer séduisant et gagneur. Sa dernière victoire face au CA à Radès a consolidé la position des protégés de M'kacher en haut du tableau.

«Nous sommes encore au début de la saison. Nous n'avons rien gagné. Certes, le ST a présenté un beau visage avec un jeu fluide et une attaque percutante. Notre mérite est grand d'avoir remporté deux victoires et un nul face à l'EST à l'extérieur. La seule victoire à domicile a été réalisée face au SG. Il faut encore travailler davantage pour réaliser une saison exceptionnelle. Le prochain match face à la JSK sera le tournant pour nous. Il faut le gagner surtout devant nos supporters. Il y a lieu de souligner qu'avec un entraîneur aussi sérieux et compétent, le ST a les moyens d'aller très loin», a souligné la stratège Djelassi.

Les atouts du coleader de la Ligue 1 restent le staff technique stadiste. Les défenseurs et les joueurs du milieu de terrain en sont la preuve cette saison. Il y a aussi l'ex-attaquant de l'ESS, Sfaxi, qui est un diffuseur de confiance et a su exploiter à bon escient les occasions de but qui se sont présentées à lui, respectivement face à l'EST et au CA à Radès.

Il y a lieu de mettre en exergue un banc riche qui offre des solutions.

Le coach Mohamed M'kacher peut se permettre de mettre Djelassi, Khadraoui, Trabelsi ou Besson sur le banc.

Il dispose d'un beau panel de solutions sur le banc surtout pour avoir plus de clarté dans ses différents réajustements tactiques.

Maintenant, il faut travailler dans la sérénité et de penser au match de dimanche prochain face à la JSK au stade du Bardo.